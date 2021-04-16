تراند اليوم : فوربس تعلن وصول ثروة كايلى جينير لـ900 مليون دولار.. اعرف التفاصيل

بعيدا عن الإثارة والعرى التى تشتهر بهن نجمات عائلة كارداشيان الشهيرة عبر وسائل السوشيال ميديا، إلا أنهن أثبتوا مدى عقليتهن فى كسب

الأموال، مثلما يحدث حاليا مع كايلى جينير نجمة تليفزيون الواقع، والأخت الصغرى لكيم كارداشيان، حيث لم تتخط الـ20 عاما بعد.

كايلى - ووفقا لتقرير مجلة فوربس الأمريكية التى احتفت بها بمناسبة أنها أصغر عصامية فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية - وصلت ثروتها

لـ900 مليون دولار، وتقترب من تحطيم الأرقام القياسية فى عالم الأموال، حيث تخطت ثروات مشاهير العالم وباتت على مقربة من رقم لم يتخيل

أحد أن ينكسر، وهو خاص بمؤسس فيس بوك مارك الذى وصل إلى المليار الأول له فى سن الـ23 عاما، ولكن يبدو أن كايلى بصدد الوصول لأزيد

من ثروته فى أقل من عام، فلا يفصلها عنه سوى 100 مليون، ولكن كيف حققت كايلى تلك الثروة.