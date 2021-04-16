تراند اليوم : الصين تدرس حظر إعلانات بيع الحليب لتشجيع الرضاعة الطبيعية

المشرق / بكين / وكالات

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين تفكر في فرض حظر على الإعلانات التي تروج لمسحوق الحليب في مسعى لتشجيع الرضاعة الطبيعية وهي أنباء غير سارة لشركات تستهدف سوقا يقدر بنحو 18 مليار دولار.

وذكرت شينخوا أن الحظر سيمنع نشر الإعلانات الخاصة بمنتجات الألبان والمشروبات والأطعمة الأخرى التي "تزعم أنها بديل جزئي أو كلي للبن الأم" في وسائل الإعلام الجماهيرية والأماكن العامة.

ويعتمد أقل من ثلث المواليد في الصين على الرضاعة الطبيعية فقط والعدد آخذ في التناقص رغم دعوة الأجهزة الصحية العالمية إلى الاعتماد على الرضاعة الطبيعية لتغذية المواليد دون ستة أشهر.

وتقدر شركة استشارية سوق مسحوق الحليب بأكثر من 30 مليار دولار بحلول عام 2017.

وذكرت "شينخوا" أن الاقتراح الجديد سيفرض غرامة على من ينتهك الحظر قد تصل إلى مليون يوان (161220 دولارا).