تراند اليوم : وفاة رئيس مجلس الاعلام المصري السابق مكرم محمد احمد

القاهرة / الخليج 365

أعلنت وسائل اعلام مصرية ,اليوم الخميس, عن وفاة الكاتب والصحفي مكرم محمد أحمد والذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن عمر ناهز الـ 85 عاما .

ويذكر أن الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، قد تعرض لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد لمستشفى وادي النيل للعلاج.

وطالب الكاتب سعيد محمد أحمد شقيق الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد ، محبيه والجميع بالدعاء بالشفاء للكاتب الكبير بعد تعرضه لوعكة صحية .

مكرم محمد احمد السيرة الذاتية

ولد مكرم محمد احمد في 25 يونيو حزيران عام 1935

حاصل على بكالوريوس الآداب قسم الفلسفة عام 1957 من جامعة القاهرة

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام منذ نيسان عام 2017 في مصر

عضو المجلس الأعلى للثقافة

عضو لجنة النصوص في اتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ عام 1983

عضو مجلس الدراسات المستقبلية للشرق الأوسط والمجلس المصري للشؤون الخارجية

شغل منصب الأمين العام للاتحاد العام للصحفيين العرب ونقيب الصحفيين في مصر بين 1989 و1993 وانتخب نقيبا للمرة الثالثة عام 2007 كما شغل عضوية مجلس الشورى المصري ونائب رئيس التحرير في وكالة أنباء الشرق الأوسط

وتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال عام 1980 وكان رئيسا للتحرير في مجلة المصور كما عمل مديرا لتحرير صحيفة الاهرام ومدير مكتب الاهرام في دمشق ورئيس قسم التحقيقات الصحفية في الأهرام وعمل مراسلا حربيا في الصومال والمغرب والجزائر واليمن وبدأ عمله الصحفي محررا في جريدة الأخبار.