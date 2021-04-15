شاركت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي في برنامج “خمس نجوم” الذي يشارك فيه كل من مصطفى_قمر، كريم_فهمي، محمد_الشرنوبي، غادة_عادل واللبنانية نور.

أوهم فريق العمل هيفا أنه بصدد تصوير إعلان لإحدى شركات السيارات، وتدخل في سباق مع كريم فهمي ومحمد الشرنوبي، ويتعرض فهمي لحادث خطير عندما تشتعل النيران في سياراته ويحاول فريق الإنقاذ إطفاء النيران المشتعلة فيه، بينما يتعرض الشرنوبي إلى إصابات وجروح.

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كريم مثّل أنه مات ونقل بواسطة سيارة الإسعاف، بينما لامت غادة ونور هيفا على القيادة المتهورة التي تسببت بهذا الحادث الكبير.

كل ما حدث كان مقلبًا مدبّرًا وكادت هيفا يتوقف قلبها حين جلست إلى جانب الطريق ووضعت يدها على قلبها معتقدة بأن كريم مات وتسببت بوفاته وفقدت السيطرة على نفسها، وانهارت أعصابها كليًا قبل أن تكتشف أن كل هذه الأحداث مقلب وليس حقيقة.

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لكن هل كانت تعلم بهذا المقلب مسبقًا؟

ردّة فعلها وخوفها وصراخها لا تدل على أنها كانت على علم مسبقٍ بالمقلب إلا إذا كانت تجيد التمثيل لهذه الرجة الرائعة والمبدعة..

كلنا يذكر كيف كانت سترفع قضية ضد برنامج رامز_جلال وكيف كسّرت الكاميرات حين عاشت دقائق مرعبة ومخيفة في برنامج “رامز عنخ آمون” وبرنامج “خمس نجوم” لا يقل خطورة وخوفًا عنه، لكن ردة فعلها كانت عادية وسامحت فريق العمل دون أي تكسير أو قضايا..