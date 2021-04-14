تراند اليوم : سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة الثانية .. سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 2 رمضان 2021

سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة الثانية مشاهدة وتحميل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 2 سوق الحرير مسلسل تلفزيوني درامي اجتماعي سوري من نوع البيئة الشامية من إنتاج ميسلون فيلم عرض خلال رمضان 2021، من بطولة بسام كوسا، سلوم حداد، أسعد فضة، عبد الهادي الصباغ، كاريس بشار، نادين تحسين بك، قمر خلف، أمانة والي و وفاء موصللي.

تدور أحداث سوق الحرير في فترة الخمسينات والستينات في مدينة دمشق حول الأخوين عمران (بسام كوسا) وغريب (سلوم حداد) حيث عمران كان يعيش مع أهله وحارته فيما غريب يفقد ذاكرته نتيجة حادث فتسير حياته بشكل مغاير وتبدأ الخلافات بينهما بعد ذلك.

وفي التفاصيل هناك رجل متروج من اربع نساء (بسام كوسا) تولد اثنتان من نسائه في يوم واحد فتموت احدى الزوجتين أثناء الولادة لتتوه الثانية في تحديد ابنها وتبدأ سلسلة من الاحداث المعتمدة على هذه الفرضية ، فيما يغترب شقيق الرجل (سلوم حداد) عن حارته منذ كان صغيرا ويعود بعد اكثر من ربع قرن لكن فاقدا للذاكرة ولدى عودته الى المكان الذي ولد وعاش قسطآ من بدايات عمره فيه يبدأ باسترجاع ذاكرته أولا بأول من دون ان يتمكن اهله من معرفة شخصيته وهويته كما انه يرغب لاسباب تخص الحبكة باخفاء شخصيته الحقيقية ومن ثم تبدا مرحلة الصراع .

الغريب لدى رغبة المحيط به تزوجيه فتاه تصغره بسنوات وهي في حقيقة الامر ابنة اخيه التي يتمكن من معرفتها ويقع في مطب يصعب تجاوزه.

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