تراند اليوم : مفكر تونسي حاول التشكيك بالقرآن فماذا حدث ؟ ( فيديو )

رام الله / الخليج 365

أقدم أعضاء مجلس طلبة الجامعة العربية الأمريكية في جنين على انهاء محاضرة للمفكر التونسي الجدلي يوسف صديق احتجاجا على ما وصوفه بـ "الأفكار الإلحادية" التي طرحها في ندوة عقدت في الحرم الجامعي.

وكانت الجامعة استضافت المفكر التونسي في ندوة عقدت أمس الثلاثاء تحت عنوان " مفهوم القداسة في الوثنية وفي ديانات التوحيد الثلاث " ضمن فعاليّات مهرجان الموسيقى الوطني “رحلة روح”.

واستعرض الصديق في محاضرته أفكارا عديدة مرتبطة بمفهوم خاص للقداسة والمسجد والحلال والحرام، أثارت جدلا في النقاش، فيما اعتبرها البعض إساءة للدين الإسلامي وإلحادا.

وكان من بين الجمهور مفكرون ومثقفون، قدموا مداخلات بعد إنهاء المفكر التونسي حديثه، ومنهم أستاذ الشريعة والقانون الدكتور حلمي عبد الهادي ، والنائب في المجلس التشريعي الشيخ خالد سليمان.

ولكن أعضاء مجلس طلبة الجامعة المشكل من حركة الشبيبة الطلابية ( فتح ) تدخلوا وأنهوا المحاضرة، احتجاجا على ما قالوا إنه تجاوز للخطوط الحمراء في الإساءة للدين، والأفكار الإلحادية التي بثت خلال المحاضرة.

وحاول ميسر اللقاء أستاذ الإعلام في الجامعة سعيد أبو معلا الاحتجاج على تصرف مجلس الطلبة، على اعتبار أن الجامعة يجب أن تكون مكان لحرية الفكر لجميع الأفكار، ولكن اللقاء انتهى بقرار من مجلس الطلبة وأخليت القاعة.

وبدوره، عقب النائب الشيخ خالد سليمان على اللقاء على موقعه على الفيس بوك قائلا" ....هالني ما سمعت من الخلط والتحريف والمغالطات الدينية والتاريخية واللغوية والفكرية والفلسفية والتي يحشرها في بوتقة واحدة وهي متناثرة من هنا وهناك".

وتابع "قررت أن ألخص بعض كلامه لأرد عليه فكتبت جملة من النقاط ، وحين سمح لي قمت وألقيت بعضها ، ثم طلب مني منظمو المحاضرة أن أنهي قبل أن أكمل نقاطي التي لن تطول.. وباعتقادي لو أن منظمي الندوة أفسحوا للدكتور حلمي ولي المجال لكانت هناك فائدة مرجوة، ولكنهم آثروا أن نكون متلقين في مسألة بالغة الخطورة على الدين..."

وطالب النائب سليمان بأن "تكون هذه المحاضرات متوازنة عند تنظيمها بحيث يكون متحدثون يعبرون عن كل الآراء لإفساح المجال أمام حوار متوازن لا أن تكون عملية تلفيق. "

بينما وصف مسير اللقاء الأستاذ سعيد أبو معلا على موقعه على القيس على ما جرى اعتداء على حرية التعبير وانعكاسا للواقع المرير والمزري، والمفارقات التي لا حصر لها حول التصورات المسبقة، وعدم القدرة على الإنصات والاستماع.