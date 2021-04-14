تراند اليوم : "مياه معدنية" وصية حاجة متوفاة بغزة

غزة/الخليج 365/

في وصية غريبة، أوصت حاجة فلسطينية متوفاة من قطاع غزة؛ بتوزيع مياه معدنية بعزائها (بيت الأجر).

وأفاد مراسلنا أن الحاجة المتوفاة فاطمة كريزم (٨٤ عاما) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة أوصت بتوزيع مياه معدنية بعد وفاتها.

وذكر مراسلنا الذي شارك في تقديم واجب العزاء بالمتوفاة يوم الخميس، أنه جرى توزيع مياه معدنية على المعزين؛ تنفيذًا لوصيتها.

ويجري عادة في قطاع غزة توزيع "قهوة وتمر" على المعزين؛ وكان يرافقها عادات اجتماعية اندثرت كتوزيع سجائر.

و"المياه المعدنية" هي المياه التي تأتي من الآبار أو الجبال، وتحتوي على أملاح معدنية يختلف تركيبتها بحسب الطبقات المستخرجة منها؛ وقد تحتوي على بعض الغازات. وهي تختلف في رائحتها وطعمها ودرجة حرارتها.