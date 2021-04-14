تراند اليوم : بالصور: شاهدوا كيف أصبح سعد المجرد بعد خروجه من السجن!

الخليج 365/

نشر كريم ابي ياغي مدير أعمال النجم المغربي سعد لمجرد الصورة الأولى لموكله خارج القضبان على مائدة الطعام، من اجل طمآنة محبي "المعلم" على صحته بعد إطلاق سراحه من سجن فلوري حيث قضى نحو 170 يوماً بتهمة اغتصاب الفرنسية لورا بريول.

وحصل لمجرد، الذي خسر بعض الوزن، على اطلاق سراح موقت يوم الخميس، بشرط وضع سوار الاكتروني لمراقبة تحركاته، اضافة الى عدم سفره خارج فرنسا قبل انتهاء المحاكمة.

واستأنف الادعاء الفرنسي قرار اطلاق سراح لمجرد، على أن يتم النظر بالأمر في جلسة الثلاثاء المقبل أمام القضاء الفرنسي.