تراند اليوم : ابتكار علكة تكشف الاصابة بالسرطان !!

واشنطن - الخليج 365

تمكنت شركة للتكنولوجيا الحيوية من ابتكارعلكة بإمكانها كشف إن كان الشخص مصابا بالسرطان، مما قد يسهل عملية فحص المرض بشكل ثوري.

ويشار الى أن علماء شركة "فولاتايل أنالاسيس" في ولاية ألاباما الأمريكية ابتكروا أنواعا مختلفة من العلكة، التي صممت لكشف عدة أنواع من السرطان، منها سرطان البانكرياس وسرطان الرئة وسرطان الثدي.

وستمتص العلكة بعض المكونات الكيميائية التي يفرزها اللعاب أثناء إصابة الشخص بالسرطان، بعد عملية المضغ لمدة 15 دقيقة.

وذكر باحثون في هذا المجال بأن هذه العلكة قد تنهي الحاجة لفحوصات الدم وعينات البول، والتي تستخدم اليوم للكشف عن السرطان، وذلك ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل.

وتأمل الشركة بأن تكون العلكة متوفرة للأطباء والمرضى بحلول العام القادم.