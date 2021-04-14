تراند اليوم : شاهد بالفيديو/ أغنية تتحول لهتاف محتجين في العاصمة اللبنانية

بيروت/ الخليج 365

تحولت أغنية "بيبي شارك" الشهيرة للأطفال لهتاف من المحتجين، من أجل تهدئة طفل صغير حوصر وسط مظاهرة صاخبة في العاصمة اللبنانية.

حيث بدأ الأمر عندما وجدت إلين جبور نفسها محاطة بجمهور من المحتجين، بينما كانت تقود سيارتها، في مطلع الأسبوع، فما كان منها إلا أن طلبت من المتظاهرين الكف عن الهتاف لأن ابنها الصغير روبين كان نائما في المقعد المجاور لها.

وفي التفاصيل، انطلق الحشد، كما تقص إلين، في ترديد أغنية "بيبي شارك" التي تعني "القرش الصغير"، وأخذ المحتجون يحركون أيديهم في إشارات تشبه حركة السمكة مع ابتسامات واسعة على الوجوه.

ويظهر تسجيل الفيديو الذي صورته إلين وحقق بعدها انتشارا واسعا مجموعة من حوالي 20 شابا حول سيارتها يغنون للطفل الصغير الذي تملكته الدهشة، بينما كان يمسك بزجاجة.

وفي الفيديو ظهر رجل ملتح يرقص ويتحرك إلى داخل الجمع وخارجه مقلدا حركة السمكة.

وكانت أغنية "بيبي شارك" قد ذاع صيتها في تسجيل مصور حملته شركة بينكفونغ الكورية الجنوبية لتعليم الأطفال على يوتيوب عام 2016.

وأظهرت تسجيلات فيديو على تويتر متظاهرين وهم يلوحون بعلم لبنان ويهتفون في حماسة بالأغنية المحببة.

وحقق التسجيل واحدا من أعلى المشاهدات على يوتيوب بعدد تجاوز 3.7 مليار مشاهدة.