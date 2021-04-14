تراند اليوم : أنجبت 44 طفلاً ،،، الأطباء يمنعون سيدة من الحمل مجدداً

رام الله/ الخليج 365

أنجبت أم في أوغندا 44 طفلاً، حتى سن السادسة والثلاثين، مادفع عدداً من الأطباء لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السيدة من إنجاب المزيد من الأطفال.

وتعاني مريم ناباتانزي، البالغة من العمر 40 عاما، من حالة وراثية نادرة جعلتها تنجب مجموعات من التوائم، 5 مجموعات تضم توائم رباعية، و4 مجموعات من التوائم الثلاثية، و6 مجموعات من التوأم الثنائي، ليصبح عدد أبنائها 44 طفلا.

حيث أطلق السكان المحليين على ناباتانزي، لقب " المرأة الأكثر خصوبة في العالم".

وفي التفاصيل، بعد مرور عام واحد على زواجها، وهي في سن 12 عاما فقط، أنجبت من زوجها البالغ من العمر حينها 40 عاما، توأمها الأول، ثم تبعتها بقية الولادات، حتى أنها أنجبت ذات مرة مجموعة من 6 توائم، لكنهم ماتوا جميعا بعد الولادة.

وترعى مريم أطفالها وحدها وذلك بعد أن تركها زوجها منذ 4 سنوات، كما أنها تعيش وإياهم ظروفاً سيئة للغاية في 4 منازل صغيرة مبنية من الطوب الإسمنتي.

ولم تمتنع الأم عن الإنجاب إلا بعد حصولها على المساعدة الطبية اللازمة، حيث اتخذ الأخصائيون إجراءات لاستئصال الرحم.

ويشالر الى أن الأسرة الأوغندية الكبيرة، تتكون عادة، من 5.6 أطفال في المتوسط للأم الواحدة، ومقارنة بهذه المعدلات، فإن عائلة مريم هائلة بالفعل.