تراند اليوم : حُكماً بالإعدام بحق فتاتين لهذا السبب !!

عمان/ الخليج 365

أفادت وسائل اعلام محلية اليوم الخميس بأن محكمة أردنية أصدرت حكمًا، بإعدام فتاتين بعد إدانتهما بقتل رجل مسن وخادمته داخل منزله في العاصمة عمّان عام 2017، حيث أثارت القضية وقتها ضجة واسعة.

وحول تفاصيل الحادثة، فقد توجهت الفتاتان إلى منزل المجني عليه وخادمته بعد قراءتهما إعلانًا نشره، يعلن من خلاله حاجته لعاملات في منزله، حيث أقدمتا بعد وصولهما إلى المنزل على قتله مع خادمته وسرقة مبلغ 800 دينار (1,128 دولار) ثم أحرقتا المنزل.

وورد في عام 2017 بلاغ إلى الأجهزة الأمنية باندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية، فتوجهت فرق الدفاع المدني على الفور إلى مكان البلاغ وأخمدت الحريق، حيث عثر على جثتين إحداهما لمالك الشقة، وهو مواطن سبعيني، وتبين من معاينة الجثة وجود آثار عنف واعتداء عليه، والأخرى تعود إلى خادمته وهي آسيوية تبين أيضًا وجود آثار عنف واعتداء على جثتها.

وومع استمرار التحقيقات، تم الاشتباه بفتاتين تواجدتا في موقع الجريمة لحظة وقوعها، وبعد تحديد مكانهما وضبطهما، أقرتا في التحقيق أنهما توجهتا إلى منزل الضحية بعد قراءتهما إعلانًا عن حاجته لعاملات في منزله. وفق موقع وكالة "سرايا".

ودب خلاف مع أصحاب البيت في المنزل، فأقدمتا على إثره بضربه بواسطة أداة صلبة على أنحاء من جسده وضرب خادمته كذلك، ثم سرقتا مبلغ 800 دينار كانت بحوزة المجني عليه، وبعدها أضرمتا النار في المنزل؛ لإخفاء معالم الجريمة.