تراند اليوم : بسبب قطة،، سيدة تقتل صديقها وتقطع جثته بمنشار (صور)

رام الله/ الخليج 365

أقدمت سيدة روسية على قتل شريكها في السكين حتى الموت بمطرقة، وقطعت أوصاله بمنشار، وذلك بعد أن قتل قطتها.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الشرطة إعتقلت أناستازيا (41 عاماً) وذلك للإشتباه في قتل شريكها بالسكن، في مقاطعة كيروف في مدينة سانت بطرسبرغ، بعد أن اختفى تماماً.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أناستازيا إعترفت أنها قتلت الضحية بمطرقة للانتقام منه لقتله قطتها الأليفة، ثم شرعت في تقطيع أوصاله، ووضع أجزائه في أكياس بلاستيك؛ للتستر على الجريمة.

وجاء في الصحيفة، أن الجانية قسّمت جثة الضحية على 5 أكياس سوداء، ثم استقلت الحافلة وذهبت إلى منطقة تبعد 3 أميال، حيث قامت بحرقها، إلا أن الحظ لم يكن حليف أناستازيا، إذ عثر رجل ينزه كلبه على بقايا الأكياس التي كانت تحتوي على عظام الضحية.





وكشف تقرير الطب الشرعي أن الضحية الذي لم يكشف عن اسمه، قد ضُرب على رأسه بمطرقة، وتعرض للركل عدة مرات، قبل أن يتم تقطيعه إربًا بطريقة احترافية، للتخلص من الجثة.

ويشار الى أن أناستازيا كانت تعيش مع الضحية و2 آخرين، لكنهما لم يلاحظا أن أناستازيا قتلته، كما كشفت تحقيقات الشرطة أن الجانية والضحية كانا في نزاع طويل الأمد قبل وقوع الحادث الأخير.







