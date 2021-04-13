الاكثر متابعة اليوم - جيني اسبر تشبه هيفا ماجيك؟ – صورة فيديو

استضافت الممثلة السورية جيني_آسبر طبيبة للعيون لتساعد النشطاء وخصوصًا من يعانون من مشاكل بنظرهم وأهمية عمليات اللايزر أو أهمية النظارات.

الحلقة كانت مفعمة بالمعلومات القيمة وأصرت على اجرائها حتى تساعد الأغلبية بإستشارة مجانية لساعتين من الوقت دون أن يزوروا طبيبًا أو أن يدفعوا فحصية الطبيب التي باتت غالية في سوريا ولبنان معًا.. ساعدت مئات البشر بطريقة مجانية ولم يكن عليهم إلا مشاهدة المقابلة والإستفادة من المعلومات فقط.

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أطلت جيني بشعر أشقر، وقال البعض إنها تشبه جويل ماردنيان بينما شببها أحدهم بـ هيفا_ماجيك، لم يهمهم سوى التعليق على اللوك الذي أطلت به لا على كمية المعلومات المهمة التي تقولها الطبيبة.

هذا يدل أننا مجتمع عربي لا يهمه سوى الإطلالات والمنظر والجمال لا الثقافة ولا التعليم ولا المعلومات.

لا تعرف الأغلبية بأن لوكات جيني تختلف بين شخصية وأخرى بحسب الدور الذي تلعبه في أي مسلسل تشارك به في رمضان أو خارجه، والدور يفرض عليها اللوك أو الإطلالة أو لون الشعر.

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حتى لو أطلت بشعر أشقر فلا يعني أنها تقلد هذه وتلك.. لأن الأشقر ليس محصورًا لا بجويل ولا بغيرها لكنه ستايل أميركي لا عربي.

أحدهم كتب بحقد لجيني، وقال: “يقطع عمرك ما عرفتك” وأجابت بعصبية وبنفس المستوى: “يقطع مرك انت شو صاريت العالم بلا ترباية وذوف ولا تعرفيني انت وغيرك أنا منزلة فيديو لتستفيدي من كلام الدكتورة انتي وغيرك الفاضيين السخيفين لي بهمون بس الشكل للأسف ما في مخ عاطل عن العمل ما بتشغلوا”

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ما قالته جيني صحيحًا، ولو تقرأون كمية التعليقات السخيفة على الفيديو لكنتم وقفتوا معها وفهمتم غضبها.

يحاول النجوم عادة أن لا يردوا على بعض السخفاء، لكن تعليقات النشطاء السخيفة تستفز النجم الذي يضطر إلى الرد عليهم بنفس المستوى المتدني حتى لا يسمح للآخرين بأن يعتدوا على كرامته وحياته.