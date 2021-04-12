تراند اليوم : بالفيديو .. عمرو خالد يرّد بعد جدل إعلانه لشركة دواجن

القاهرة / الخليج 365

نشر الداعية المصري عمرو خالد مساء السبت تسجيلا مصورا على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن ظهوره في إعلان شركة الدواجن الذي أثار جدلا وانتقادات واسعة.

وفي التسجيل المصور قال عمرو خالد إن "التعبير خانه" في الإعلان الذي سجله لصالح شركة الوطنية للدواجن، معبرا عن أسفه بعد أن "فهم كلامه على أنه استغلال للدين في الترويج لمنتج وهذا خطأ وغير مقبول".

وأضاف خالد أنه "لا يبرر ما حصل"، ولكنه قال إن الشركة التي قام بالإعلان الترويجي لصالحها هي "وقف خيري وكل أعمالها هي في مجال الخير"، مضيفا أن كلامه "اجتزئ من مكانه".

وكان جدل واسع شهدته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار الإعلان الترويجي لصالح شركة "دواجن الوطنية"، حيث هاجمه سياسيون وإعلاميون عرب واتهموه باستغلال الدين للترويج لمنتجات تجارية.