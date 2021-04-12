تراند اليوم : رامز تحت الصفر الحلقة 4 : رامز تحت الثلج الحلقة 4 الرابعة مشاهدة قناة mbc مصر الحلقة 4 رامز جلال تحت الصفر كاملة

مشاهدة برنامج رامز تحت الصفر على قناة mbc مصر الحلقة 4 موقع شاهد shahid وتوقيت الاعادة ،الان تعرف على موعد عرض برنامج رامز تحت الصفر، وهو أحد أشهر برامج المقالب التي يتم عرضها على شاشة mbc سنوياً في رمضان، وتحقق نسب مشاهدة عالية، وسنتعرف على ضحايا رامز جلال في رمضان 2018 وتوقيت إعادة البرنامج.

فكرة برنامج رامز تحت الصفر

تدور فكرة البرنامج حول إقناع الضيف بالحضور لتصوير برنامج عن كأس العالم بروسيا 2018، ويتم الانتقال بالسيارة داخل منطقة تمتلىء بالثلوج، ووتعرض السيارة لعطل فني، ليظهر بعدها رامز للضحية على هيئة دب أبيض.

ضحايا برنامج رامز تحت الصفر

مجموعة من نجوم الرياضة والفن، سيكونوا ضحية لمقلب رامز جلال الجديد في رمضان 2018، وابرزهم عبد الله السعيد، يوسف الشريف، شيرين عبد الوهاب، عمرو يوسف، منة شلبي، نيللي كريم، دينا الشربيني، رمضان صبحي، عمر جابر، حسن الرداد، ياسمين صبري، محمد ممدوح، وروجينيا، كريم فهمي، أحمد مالك، درة.

موعد برنامج رامز تحت الصفر

أسم القناة العرض الأول موعد الإعادة mbc مصر الساعة السابعة بتوقيت مصر الساعة الثانية ليلا بتوقيت مصر

وحتى الآن لا توجد معلومات عن ضحية الحلقة الأولى من البرنامج، الذي ينتظر كالعادة أن يحقق نسب مشاهدة جماهيرية مرتفعة.

يذكر أن رامز جلال يحقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على مستوى السينما، حيث تخطى فيلمه ” رغدة متوحشة” الذي ينافس على شباك التذاكر منذ يناير الماضي حاجز الـ 20 مليون جنيهاً مصرياً.

مشاهدة البرنامج على موقع شاهد نت

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