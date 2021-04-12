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تراند اليوم : امساكية الاردن 2018 .. موعد اذان الامساك في الاردن : توقيت اذان الامساك في الاردن : موعد اذان الفجر في العقبة

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موعد اذان الامساك في الاردن : توقيت اذان الامساك في الاردن : موعد اذان الفجر في العقبة امساكية شهر رمضان 2018 الاردن، حيث تعتبر الاردن ذات مساحة كبيرة، وهناك اختلاف في التوقيت بين المدن والمحافظات الاردنية، لهذا من المهم ان يتواجد في كل منزل اردني صور امساكية شهر رمضان 2018 الاردن، وهو ما سوف نقوم بمساعدة الجميع على الحصول عليه، من اجل الحصول على صور امساكية شهر رمضان 2018/1439 الجديدة لكل محافظة اردنية، وتسير عليه، ويكون بامكانها التعرف على موعد السحور وموعد الامساك وموعد الصلوات الخمسة وموعد الافطار، لهذا سوف نقدم لكم متابعينا الكرام في المملكة الاردنية الهاشمية صور امساكية شهر رمضان 2018 الاردن لجميع المحافظات الاردنية.

صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في الاردن

امساكية الشهر المبارك شهر رمضان 2018 في الاردن وجميع المحافظات الاردنية الاثنا عشر التي هي : محافظة اربد، محافظة عجلون، محافظة المفرق، محافظة الزرقاء، محافظة معان، محافظة عمان، محافظة الكرك، محافظة الطفيلة، محافظة العقبة، محافظة مادبا، محافظة البلقاء، محافظة الكرك، والامساكيات الخاصة بكل من هذه المحافظات، لكي يتسنى للجميع الحصول على امساكية شهر رمضان المبارك 2018 الاردن تابعونا .

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 17 مايو, 2018 03:01 am 11:33 am 03:13 pm 06:28 pm 07:58 pm
الجمعة 2 18 مايو, 2018 03:00 am 11:33 am 03:13 pm 06:28 pm 07:58 pm
السبت 3 19 مايو, 2018 02:59 am 11:33 am 03:13 pm 06:29 pm 07:59 pm
الأحد 4 20 مايو, 2018 02:58 am 11:33 am 03:13 pm 06:30 pm 08:00 pm
الاثنين 5 21 مايو, 2018 02:57 am 11:33 am 03:13 pm 06:30 pm 08:00 pm
الثلاثاء 6 22 مايو, 2018 02:57 am 11:33 am 03:14 pm 06:31 pm 08:01 pm
الأربعاء 7 23 مايو, 2018 02:56 am 11:33 am 03:14 pm 06:32 pm 08:02 pm
الخميس 8 24 مايو, 2018 02:55 am 11:33 am 03:14 pm 06:32 pm 08:02 pm
الجمعة 9 25 مايو, 2018 02:54 am 11:33 am 03:14 pm 06:33 pm 08:03 pm
السبت 10 26 مايو, 2018 02:54 am 11:33 am 03:14 pm 06:34 pm 08:04 pm
الأحد 11 27 مايو, 2018 02:53 am 11:33 am 03:14 pm 06:34 pm 08:04 pm
الاثنين 12 28 مايو, 2018 02:52 am 11:33 am 03:14 pm 06:35 pm 08:05 pm
الثلاثاء 13 29 مايو, 2018 02:52 am 11:34 am 03:14 pm 06:35 pm 08:05 pm
الأربعاء 14 30 مايو, 2018 02:51 am 11:34 am 03:14 pm 06:36 pm 08:06 pm
الخميس 15 31 مايو, 2018 02:51 am 11:34 am 03:14 pm 06:37 pm 08:07 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 01 يونيو, 2018 02:50 am 11:34 am 03:15 pm 06:37 pm 08:07 pm
السبت 17 02 يونيو, 2018 02:50 am 11:34 am 03:15 pm 06:38 pm 08:08 pm
الأحد 18 03 يونيو, 2018 02:49 am 11:34 am 03:15 pm 06:38 pm 08:08 pm
الاثنين 19 04 يونيو, 2018 02:49 am 11:35 am 03:15 pm 06:39 pm 08:09 pm
الثلاثاء 20 05 يونيو, 2018 02:48 am 11:35 am 03:15 pm 06:39 pm 08:09 pm
الأربعاء 21 06 يونيو, 2018 02:48 am 11:35 am 03:15 pm 06:40 pm 08:10 pm
الخميس 22 07 يونيو, 2018 02:48 am 11:35 am 03:16 pm 06:40 pm 08:10 pm
الجمعة 23 08 يونيو, 2018 02:47 am 11:35 am 03:16 pm 06:41 pm 08:11 pm
السبت 24 09 يونيو, 2018 02:47 am 11:35 am 03:16 pm 06:41 pm 08:11 pm
الأحد 25 10 يونيو, 2018 02:47 am 11:36 am 03:16 pm 06:42 pm 08:12 pm
الاثنين 26 11 يونيو, 2018 02:47 am 11:36 am 03:16 pm 06:42 pm 08:12 pm
الثلاثاء 27 12 يونيو, 2018 02:47 am 11:36 am 03:16 pm 06:42 pm 08:12 pm
الأربعاء 28 13 يونيو, 2018 02:47 am 11:36 am 03:17 pm 06:43 pm 08:13 pm
الخميس 29 14 يونيو, 2018 02:47 am 11:36 am 03:17 pm 06:43 pm 08:13 pm
الجمعة 30 15 يونيو, 2018 02:47 am 11:37 am 03:17 pm 06:44 pm 08:14 pm
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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