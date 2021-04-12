تراند اليوم : موعد اذان الفجر في سوريا : إمساكية شهر رمضان 2018 في سوريا

موعد اذان الفجر في سوريا ، نُقدم إمساكية شهر رمضان 2018 في سوريا، فبعد إجراء الحسابات الخاصة بموعد بدء شهر رمضان المُبارك والتي أجراها معهد البحوث الفلكية في دمشق، تَبين أن تاريخ وموعد شهر رمضان المبارك في سوريا والدول العربية سيصادف يوم 17 يونيو 2018، وبناءاً على ذلك نشرت وزارة الأوقاف السورية امساكية شهر رمضان 2018 في سوريا، والتي توضح مواقيت الصلوات الخمس خلال شهر رمضان المُبارك منذ بدء أولى أيامه،وحتى نهايته، إضافة إلى موعد عيد الفطر المبارك 2018 في سوريا، وإمساكية شهر رمضان المباركم سواء في سوريا أو الدول العربية والإسلامية الاُخرى هي نشرة تُعتبر مهمة للمواطنين، حيث تُستعمل غالباً في أوقات الفجر، وعن طريقها يستطيع المسلمون التعرف على وقت السحور، وأذان الفجر، من أجل تجنب الدخول إلى وقت الصلاة أثناء السحور، فهي تُبين مواقيت السحور، وكذلك الأذان الأول، والثاني، لصلاة الفجر.

وتوزع إمساكية شهر رمضان المبارك في المَساجد، وكذلك أماكن العمل، والمدارس، والأماكن العامة، حيث بدأت سوريا طباعتها ونشرها في العديد من المحافظات، وقبل بدء الشهر الفضيل ستكون مُعممة على جميع مُحافظات ومدن الجمهورية، في هذا مجلتي نُقدم لكم إمساكية شهر رمضان المبارك في سوريا.

امساكية شهر رمضان المُبارك 2018 في سوريا

نُرفق لكم زوارنا الأعزاء صورة إمساكية شهر رمضان 2018 في سوريا، وهي الطبعة الرسمية حسب ما أعلنت عنها ونشرتها دائرة الأوقاف والشؤون الدينية في دمشق، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المُبارك، أعاده الله علينا وعليكم بخير وصحة وعافية.