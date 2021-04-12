تراند اليوم : موعد الامساك في الرياض توقيت اذان الامساك في اسطنبول .. و هل يجوز شرب الماء بعد الامساك ؟

ننشر لكم موعد الامساك في الرياض اوقات الصلاة في الرياض 2018، وموعد أذان الامساك في اسطنبول مع الإشارة أن هذه المواقيت يتم الاهتمام بها من كل الأفراد الصائمين لأنها تكشف لهم عن مواعيد الصلاة في ظلال شهر رمضان المبارك لاسيما موعد آذان الفجر والذي يعد بمثابة نذير لبدء الصيام، وموعد صلاة المغرب والذي يعد نذير ببدء الإفطار، وعلى كل حال يشرفنا في موقع “مجلتك أن نطلعكم على اوقات الصلاة في المدينة المنورة 2018 كاملة من خلال تقديم الامساكية الرسمية الخاصة بشهر رمضان المبارك فيما يلي.

ها هي امساكية اوقات الصلاة 2018 تجدونها فيما يلي حاضرة بعد أن أسرنا تقديمها لكم في موقع “المشرق”.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني (الصادق) إلى غروب الشمس. قال تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )[ البقرة:187] وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت " متفق عليه. وفي لفظ للبخاري :"فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" وفيه دليل على أن قوله: أصبحت أصبحت دخلت في وقت الصبح.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، و فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام "رواه ابن خزيمه والحاكم وصححاه. قال أبو بكر ابن خزيمة :"قوله : فجر يحرم فيه الطعام يريد على الصائم" فإذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر وجب الإمساك بمجرد سماع الأذان، إلا إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت بقليل فلا حرج في الأكل والشرب حال الأذان، وعلى ذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم :"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال البيهقي : " وهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر" . وعلى هذا فيجب عليك القضاء إن كان المؤذن متقيداً بالوقت ولا يؤذن قبله ، ولاشيء عليك إذا كان يؤذن قبل الوقت بقليل ، عملاً بالحديث السابق. والله أعلم.



اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 1 17 مايو, 2018 03:44 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm الجمعة 2 18 مايو, 2018 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm السبت 3 19 مايو, 2018 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm الأحد 4 20 مايو, 2018 03:42 am 11:57 am 03:26 pm 06:43 pm 08:13 pm الاثنين 5 21 مايو, 2018 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:43 pm 08:13 pm الثلاثاء 6 22 مايو, 2018 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الأربعاء 7 23 مايو, 2018 03:40 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الخميس 8 24 مايو, 2018 03:40 am 11:58 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm الجمعة 9 25 مايو, 2018 03:39 am 11:58 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm السبت 10 26 مايو, 2018 03:39 am 11:58 am 03:25 pm 06:46 pm 08:16 pm الأحد 11 27 مايو, 2018 03:38 am 11:58 am 03:25 pm 06:47 pm 08:17 pm الاثنين 12 28 مايو, 2018 03:38 am 11:58 am 03:25 pm 06:47 pm 08:17 pm الثلاثاء 13 29 مايو, 2018 03:37 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm الأربعاء 14 30 مايو, 2018 03:37 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm الخميس 15 31 مايو, 2018 03:36 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الجمعة 16 01 يونيو, 2018 03:36 am 11:58 am 03:25 pm 06:49 pm 08:19 pm السبت 17 02 يونيو, 2018 03:36 am 11:59 am 03:25 pm 06:49 pm 08:19 pm الأحد 18 03 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:25 pm 06:50 pm 08:20 pm الاثنين 19 04 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:25 pm 06:50 pm 08:20 pm الثلاثاء 20 05 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:51 pm 08:21 pm الأربعاء 21 06 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:51 pm 08:21 pm الخميس 22 07 يونيو, 2018 03:35 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm الجمعة 23 08 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm السبت 24 09 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm الأحد 25 10 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:53 pm 08:23 pm الاثنين 26 11 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:53 pm 08:23 pm الثلاثاء 27 12 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:26 pm 06:54 pm 08:24 pm الأربعاء 28 13 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:26 pm 06:54 pm 08:24 pm الخميس 29 14 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:27 pm 06:54 pm 08:24 pm الجمعة 30 15 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:27 pm 06:55 pm 08:25 pm

بالنسبة لأسطنبول :