الاكثر مشاهدة اليوم - البحرين تسمي اول سفير لها في اسرائيل

خبرني - قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم الثلاثاء إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد عين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

في المقابل، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بقرار البحرين افتتاح سفارة لها في مدينة تل أبيب، وتعيين أول سفير في إسرائيل.

وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن فريقا من البحرين سيصل إسرائيل في الأسابيع المقبلة، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لافتتاح السفارة.

وقالت في تصريح مكتوب إن “وزير الخارجية غابي أشكنازي تحدث، الأحد، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، قبيل افتتاح السفارة البحرينية في إسرائيل، وتعيين أول سفير بحريني لدى إسرائيل”.

وأضافت “أطلع وزير الخارجية البحريني الوزير أشكنازي على قرار حكومة البحرين فتح سفارة في إسرائيل وطلب موافقة أشكنازي على تعيين خالد يوسف الجلاهمة في منصب سفير البحرين لدى إسرائيل”.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية أشكنازي “رحب بقرار حكومة البحرين وشكر وزير الخارجية البحريني على صداقته القوية، وكذلك على شجاعة وقيادة ملك البحرين”.

وقال أشكنازي “قرار الحكومة البحرينية بتعيين سفير لدى إسرائيل، هو خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاقية السلام بين البلدين”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن نظيرتها البحرينية أرسلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بطلب الموافقة على السفير المعين.

ولفتت إلى أن السفير المعين هو مدير العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة ما بين 2009 و2013.

وقالت “وافق وزير الخارجية أشكنازي على تعيين السفير الجلاهمة”.

وكانت البحرين قد أعلنت عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، ومن ذلك الحين جرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين والزيارات المتبادلة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بمن فيهم دول الخليج، هدفا رئيسيا ضمن الاستراتيجية الإقليمية لترامب من أجل احتواء طهران، عدو واشنطن والدولة العبرية اللدود.