الاكثر مشاهدة اليوم - الوفيات

خبرني - انتقل الى رحمته تعالى :
- الشريف حسين زبن آل عون
- سهام إبراهيم سعود القصاص
- طارق نقولا موسى البجالي
- جورج سلامة أيوب النشيوات
- بيرتا نصرالله توتري
- ثابت جميل عبدالله ملحم
- خالد يوسف اسماعيل العبسي
- محمد أحمد حسني محفوظ
- عدنان عيسى عبدالفتاح الشعار
- زهير زكي عبدالحفيظ
- ناصر مرزوق الرعود
- أحمد محمد نمران الربابعة
- فاطمة حسن العبد أبوخيارة
- محمود عبدالكريم توفيق العمايرة
- عنوقه محمود حسن عنوقه
- محمد عبد الحليم العمايرة
- كريمة محمد الفقهاء
احمد رشيد محمد الزيود
يوسف ساطع الحشايشة