منوعات

الاكثر مشاهدة اليوم - تنقلات وإحالات قضائية - أسماء

0 نشر
0 تبليغ

قرر المجلس القضائي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس إجراء تنقلات قضائية للسادة القضاة التالية أسماؤهم بدرجاتهم ورواتبهم وذلك اعتباراً من تاريخ 1/12/2020 :

نقل مفتش المحاكم القاضي السيد/ محمد عبدالله عبد الرازق العمري قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ خالد أحمد حسين العبداللات قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل أمين عام المجلس القضائي القاضي السيد/ علي محمد ذيب المصري قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل رئيس محكمة بداية الجمارك القاضي السيد/ ماجد حسين ارشيد العفيف قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل مفتش المحاكم القاضي السيد/ بهجت محمد سالم المبيضين قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل رئيس محكمة البداية الضريبية القاضي الدكتور/ جهاد محمد عيد الجندي قاضياً لدى محكمة استئناف الضريبة.

نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ فيصل أحمد محمود خصاونه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور/ محمد خليفه مناور النعيم رئيساً لمحكمة البداية الضريبية.

نقل رئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي السيد/ جمال أكرم فوزي الردايده قاضياً لدى محكمة استئناف عمان .

نقل قاضي المحكمة الإدارية السيد/ نضال حسن أحمد المومني قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ موسى أحمد ابراهيم مقدادي قاضياً لدى محكمة استئناف عمان.

نقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ عوض العبابنه رئيساً لمحكمة عجلون الابتدائية.

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ غازي محمد أحمد المعاسفه رئيساً لمحكمة بداية الجمارك.

نقل قاضي محكمة إربد الابتدائية السيد / مرضي غالب سليم الخصاونه رئيساً لمحكمة المفرق الابتدائية.

نقل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور/ أحمد عبدالمهدي الفاعوري قاضياً لدى محكمة البداية الضريبية.

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد / محمد حسين مهاوش المناصره قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

نقل قاضي محكمة البداية الضريبية الدكتورة/ لبنى احمد عوض مرعي كريشان قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

نقل قاضي محكمة صلح غور الصافي السيد / محمد حسني عبدالفتاح البيايضه قاضياً للصلح لدى محكمة الكرك الابتدائية.

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد / بلال عبد العزيز عبد الله الساكت قاضياً لدى محكمة البداية الضريبية.

نقل قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/ مها عبدالرحمن المجذوب قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية .

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة / معالي زياد محمد سعد الدين قاضياً لدى محكمة البداية الضريبية.

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ نانسي علاء الدين محمد الداغستاني قاضياً لدى محكمة البداية الضريبية.

نقل قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة / جمانه سالم احمد القماز قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية .

نقل قاضي محكمة صلح الشوبك السيد / الفيصل سلطي ابراهيم الذياب قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية.

نقل قاضي محكمة صلح الحسينية السيد/ زيد انور جدوع المشاعله قاضياً للصلح لدى محكمة معان الابتدائية .

نقل قاضي تنفيذ عمان السيدة /غادة محمد غازي حربي أبو عمر قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان.

نقل مدعي عام عمان القاضي السيد / رائد سامي ياسين شموط مدعياً عاماً لدى محكمة صلح ناعور.

نقل مدعي عام محكمة صلح ناعور السيد / ظاهر عبدالكريم ظاهر القعيشيش مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

نقل قاضي محكمة صلح ناعور السيد/ سليمان بركات عبد الرحمن البخيت قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان.

نقل قاضي محكمة صلح بصيرا السيد/ "احمد ابراهيم" "محمد رياض" بندقجي قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

نقل قاضي محكمة صلح الكرك السيدة / حلا ذياب هويشل الطراونة قاضياً لدى محكمة صلح غور الصافي.

نقل قاضي محكمة صلح المفرق السيد/ كرم عبدالكريم احمد المصري قاضياً لدى محكمة صلح الشوبك.

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ ماهر سلمي دغمان النيف قاضياً لدى محكمة صلح ناعور.

نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ عمر سعيد كامل ظاهر قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان .

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ وسام يونس حسين خطاطبة قاضياً للصلح لدى محكمة جرش الابتدائية.

نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ ريم ناجي عبدالمجيد الغدايره

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان .

نقل قاضي محكمة صلح جرش السيدة / مجد خليف فرج العجالين قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان .

نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة / اسراء جميل ابراهيم التويجر قاضياً لدى محكمة صلح بصيرا.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

قد تقرأ أيضا