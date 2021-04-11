الاكثر مشاهدة اليوم - فوائد غير متوقعة لـ الحرنكش

يعد الحرنكش فاكهة شعبية تنتشر في فصل الشتاء وتحتوي على كثير من الفوائد والفيتامينات. الهامة للجسم، لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، قائمة بأبرز فوائد الحرنكش الصحية، وفق موقع “صدى البلد”.

لمرضى السكري:

من الفواكه منخفضة المؤشر الجلايسيمي، إذ يحتوي على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان. ومنها الفركتوز، ما يساعد على التقليل من معدل السكر بالدم ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناوله.

لمرضى ضغط الدم:

يساهم في التقليل من ضغط الدم المرتفع، إذ يحتوي على مواد كيميائية طبيعية. منها الكاروتينات والبوليفينول التي تحافظ على ألياف البكتين بالجسم، والتي لها دور في تنظيم ضغط الدم. والسيطرة على ارتفاعه والتقليل من الكوليسترول الضار ما يحافظ أيضا على صحة القلب.

تقوية الجهاز المناعي:

يساهم في تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين سي، ما يحمي الجسم. من التعرض إلى العدوى والفيروسات التي من الممكن أن يتعرض إليها، فضلا على أنه يساعد على التقليل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

صحة العين:

يتضمن على نسبة عالية من فيتامين أ والكاروتينات التي تعد مهمة للحفاظ على صحة العين وحمايتها من التعرض إلى الأمراض المختلفة، ومنها إعتام عدسة العين والتنكس البقعي الذي يتعرض له كبار السن.

صحة العظام:

يتضمن الحرنكش على الفسفور والكالسيوم ما يساعد على الحفاظ على صحة العظام، فضلا على أن الحرنكش يحتوي على البكتين الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم والفسفور، ما يحمي العظام من بعض الأمراض ومنها الهشاشة والتهاب المفاصل والروماتيزم.

إنقاص الوزن:

يساهم في التقليل من الوزن الزائد، إذ إنه قليل الدسم وقليل السعرات الحرارية، فضلا عن احتوائه على الألياف والكربوهيدرات التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

مفيد للكلى:

يعد الحرنكش مدراً طبيعياً للبول، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الماء ما يساعد على التخلص من السموم والأملاح الزائدة بالجسم والمحافظة على صحة الكلى ويمنع تكون الحصوات، فضلا على أنه يمنع الإصابة بالالتهابات بالمسالك البولية.