الاكثر مشاهدة اليوم - بسمة وهبة تثير جدلا بفقدانها الوزن

أثارت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، حالة من الجدل بين متابعيها على موقع "إنستغرام"، بسبب آخر ظهور لها على منصة الصور والفيديوهات الشهيرة، والتي تظهر فيها بنحافة ملحوظة.

وعلق العديد من متابعي بسمة وهبة على فقدانها للوزن، إذ كتبت أحدهم سائلة إياها: "انتي خسيتي أوي كده ليه"، وكتبت أخرى متسائلة: "خير هي مالها هي تعبانة ربنا يشفيها ويعافيها يارب" بينما علقت متابعة: "خسيتي كده ليه اهتمي بنفسك شوية وبأكلك".

وفي المقابل، عبر بعض متابعي بسمة وهبة على "إنستغرام" عن إعجابهم بأحدث ظهور لها بعد فقدانها الوزن، وتمنوا لها الشفاء العاجل.

وكانت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، كشفت قبل شهر عن إصابتها بمرض نادر، ما دفعها لتلقي العلاج خارج مصر وتحديدا في الولايات المتحدة.

وأشارت في رسالة مصورة لها شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إلى أن ذلك المرض النادر لا تتعدى نسبة الإصابة به في العالم الـ4%.

وطمأنت بسمة وهبة متابعيها وقتها بأنها تنتظر نتيجة الفحوصات الطبية، معلنة عن رضائها بكل ما يكتبه الله تعالى لها.

وأوضحت أن ما دفعها للعلاج في الخارج هو أن مرضها تخصصه نادر في مصر، وذلك ردا على بعض منتقديها على اتخاذ تلك الخطوة.

وردت على منتقديها بتساؤل: "أبقى لأموت في مصر كي ترتاحوا؟"، مطالبة إياهم بعدم التدخل في شؤون الناس.

وأكدت بسمة وهبة أنها كانت تحب أن تكون في مصر ووسط أهلها وأصحابها خاصة في ظل هذه الظروف، ولكن ما دفعها للسفر إلى الخارج هو ظروف مرضها النادر.

وتشارك بسمة وهبة حاليا في تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" المصرية إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر، ولكن صدر قرار بوقف البرنامج لحين تنفيذ خطة تطويره، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

يشار إلى أن بسمة وهبة كانت تقدم برنامج "شيخ الحارة"، على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، ولكنها قدمت استقالتها منها بسبب حلقة استضافت فيها الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، التي تحدثت فيها عن زواج المخرج المصري خالد يوسف منها.