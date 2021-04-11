تراند اليوم : التمر الهندي , تعرف على فوائده وطريقة تحضيره

ننشر لكم متابعين صحيفة الخليج 365 الالكترونية خلال هذه المقالة , فوائد مشروب "منقوع" التمر الهندي ,حيث يقبل عليه الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان الفضيل .. تابعوا معنا :

التمر هندي:

من المشروبات التي نشربها كثيراً في رمضان، ويحتوي علي كثير من العناصر المفيدة مثل “البوتاسيوم، وسكر العنب، وبكتين، وألياف”، ونسبة كبيرة من الأحماض، ومنها حمض “الماليك”.

فوائده

1- يروي العطش ويبرد الجسم، حيث يستخدم كخافض للحرارة، وفي الوقت نفسه يقلل من الصداع.

2- يساعد علي عملية الهضم، ومنشط للكبد، ومهدئ للأعصاب، ويستخدم أيضاً لعلاج الكحة والتهاب الحلق ، ويعمل على تعزيز صحة القلب .

3- يستخدم عصير التمر الهندي كملين لطيف ومبرد منعش ويفيد في حالات الإمساك والاضطرابات المعوية والكسل.

4- مشروب التمر الهندي يحتوي على عدد من المضادات الحيوية التي تفتك بعدد من السلالات البكتيرية ولذا فإنه يطهر الجسم من الجراثيم.

5- يستخدم في حالات ارتفاع ضغط الدم والقيء والغثيان .

6- التمضمض بشراب التمر الهندي الذي لم يضاف إليه أي مادةٍ أخرى ، يساعد في علاج بثور الفم والتهاب اللثة، وذلك بإستخدامه مراتٍ عدة في اليوم حتى يتم الشفاء.

7- في الصين يستخدم التمر الهندي لعلاج الدسنتاريا وعلاج البرد ولنقص الشهية.

8- كما أنه لا توجد أي محاذير للتمر الهندي حتى بالنسبة للحوامل والأطفال.



طريقة تحضيره :

نغسل التمر الهندي ونقطعه قطع صغيرة، ونضع عليه ماء ونضعه علي النار حتي يغلي، ويصفي في قطعة من الشاش، ويضاف عليه الماء والسكر حسب الرغبة ويقدم بارد , ويمكن تحضيره عن طريق النقع بدلاً من الغلي.