الاكثر متابعة اليوم - نسرين إمام تحرج أصالة وعشيقة العريان تتدخل!

هاجمت الفنانة المصرية المعتزلة نسرين إمام، الفنانة السورية أصالة نصري، بعدما انتشر خبر زواجها من النائب المصري أحمد عبد المجيد الذي يصغرها بثلاث سنوات ومتزوج ولديه أبناء.

اقرأ: أصالة نصري تفجّر مفاجأة ورسالة لطارق العريان وعشيقته: عيب

نسرين كتبت رسالة غير مباشرة جاء بها:

(في يوم من الأيام سيدة فاضلة ادعت الفضيلة واليوم السيدة الفاضلة أشبه ـ! وأهانت الناس بالافترا عليهم هي واللي حواليها .. عجبت لك يا زم.. تعتذر لمصالحها الشخصية الك من ممثلة بارعة وقوية.. شابوه سيدتي الفاضلة).

تابعت: (نختبر كل يوم تناقضا كبيرا في شخصياتهم. يعبرون عن مواقفهم تجاه قضية ما، مقابل مواقف آخرى على النقيض تماما في أمور متشابهة..لا يثبتون على مبدأ معين في تعاطيهم مع الأشياء. بل آرائهم متقلبة وتصرفاتهم بعيدة كل البعد عما يؤمنون به ويتحدثون عنه أمام الجميع، ينتقدون غيرهم ويقومون هم بذات الافعال….حقا حديثهم شىء و حقيقتهم شىء اخر).

تدخلت نيكول سعفان حبيبة المخرج الفلسطيني طارق_العريان، وردت على نسرين قائلة: (كل اللي عارفينك حبيبتي عارفين ان قلبك جميل، بحبك).

بدأ الخلاف بين أصالة ونسرين إمام بعد ظهور الأخيرة مع طارق العريان، طليق أصالة، في صورة جمعته بصديقته نيكول سعفان.

اقرأ: توقعات مجد غانم العامة للعام 2021 – فيديو

حينها نشرت أصالة الصورة التي جمعت طارق العريان بنيكول سعفان معلقة عليها: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. وااستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران”.