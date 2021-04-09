تراند اليوم : رجل مفقود يمر قرب مراسل يقدم تقريراً عن اختفائه

ماين وكالات / مشرق نيوز

كان مراسل قناة محلية في ولاية ماين الأميركية يحاول تحقيق سبق صحافي عبر تغطية قصة رجل مفقود، ولكن الصدفة شاءت أن يتحول نفسه إلى خبر، حين مر الرجل الذي يتم البحث عنه بالقرب منه فيما كان يصوّر تقريره.

وكان مراسل من قناة "دابليو أم تي دبليو" ينقل رسالة مباشرة من بلدة ليمنغتون الثلاثاء الماضى ، يتحدث فيها عن رجل سبعيني يعاني من الخرف مفقود منذ 14 ساعة.

وما أن انتهى المراسل، نورم كاركوس، حتى اقترب منه الرجل وعرّف عن نفسه على أنه روبرت ماكدونوغ، فسارع المراسل للاتصال بالشرطة، وقال كاركوس إن الرجل يبدو بوضع جيد.