تراند اليوم : ببغاء يرشد سائق حافلة إلى مسكن مالكه

وكالاتمشرق نيوز

أرشد ببغاء، نسيه صاحبه على متن حافلة في الصين، السائق إلى مسكن مالكه من خلال عبارة راح يرددها ، ذكر موقع صحيفة "غلوبال تايمز" أن سائقاً في مدينة جينان وجد على متن الحافلة التي كان يقودها صندوقاً فيه ببغاء ورزمة أدوية.

ولم يعرف السائق صاحب الصندوق ولكن الببغاء راح يردد عبارة "أتمنى أن يشفى جميع الأولاد قريباً".وتمكن الرجل من الربط بين الأدوية وعبارة الببغاء ليستنتج أنه ينتمي على الأرجح إلى مستشفى للأطفال ، وبعد إجراء عدد من الاتصالات اكتشف أن صاحبه يعمل بالفعل في مستشفى أطفال محلي وتمت إعادته له.