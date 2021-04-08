تراند اليوم : مسلسل زهرة القصر الجزء 4 الحلقة 3 الجزء الرابع مدبلج الحلقة 4 يويتوب hd

مسلسل زهرة القصر الجزء 4 الرابع مدبلج، يروي المسلسل التركي المدبلج زهرة القصر قصه زهرة فتاة قاصر في الرابعة عشرة من عمرها ناجحة جدا في مدرستها، يجبرها والدها على الزواج من شاب من عائلة فتبدأ في العيش مع عائلتها الجديدة في القصر الكبير و تعاني من الألم العاطفي حيث يعاملها الجميع بشدة ، لذلك تقرر ترك كل شيء وراءها في محاولة للبعد عن هذه الحياة التي لم تخترها لنفسها، ولكن فُرضت عليها فرضًا.

وفي جديد أخبار مسلسل زهرة القصر عربت الممثلة أرزو يانارداغ التي تجسد دور” بهار”الشخصية الشريرة في مسلسل” زهرة القصر” عن بالغ سعادتها من تمثيلها في المسلسل الأكثر مشاهدة في تركيا.

وأوضحت يانارداغ أنها تلقت ردود فعل مختلفة للغاية بسبب تمثيلها في مسلسل زهرة القصر، مضيفة أنا أقوم بالتمثيل في مسلسل وضعه الشعب التركي على قمة المسلسلات من حيث نسبة المشاهدة. فضلا عن أنني أعمل مع فريق يعمل بمبدأ المساواة بصورة متوافقة. عندما تقبلت العرض وأعجبت بدور” بهار” في المسلسل لم يكن هناك أي سبب لأرفض تمثيلهذا الدور. وأرغب في أن أظهر نتائج نسب عدد المشاهدات لأولئك الذين يدعون لي بأن أشارك في أعمال أفضل من ذلك.

وأضافت يانارداغ التي تؤدي شخصية امرأة شريرة في المسلسل وهي شخصية “بهار” التي تصير أكثر قسوة كل أسبوع. عندما قرأتُ سيناريو الحلقة الأخيرة فقلت في نفسي عن هذه الشخصية “إن هذه المرأة تستحق الضرب”.ظهر لي طوال حياتي عدة أشخاص ظالمين، وأرى أن هذه الشخصية تذكرني بهؤلاء الأشخاص، إنها تجعلني أفقد أعصابي”.

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