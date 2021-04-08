تراند اليوم : نتيجة الثانوية الازهرية 2016, نتيجه الثانويه الازهريه 2016, بوابة الازهر التعليمية

أعلن الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء نتيجة الثانوية الازهرية 2016على لسان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف إستعرض الإجراءات التي تم اتخاذها هذا العام لضبط سير الامتحانات ومواجهة ظاهرة الغش، وما أسفرت عنه تلك الإجراءات والقرارات إلى انتهاء امتحانات الدور الأول من الشهادة الثانوية.والأرقام والدلائل عدد اللجان والطلاب، ومحاضر الغش التي تم تحريرها، والأدوات التي استخدمها بعض الطلاب للغش، وأحدثها وكيفية الكشف عنها.

وتحدث ملامح الخطة المزمع تنفيذها خلال امتحانات الدور الثاني والطرق التي تم استحداثها لمجابهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله ووسائله المستحدثة.

وكشف وكيل الأزهر أن مؤشرات النتائج لهذا العام مبشرة وأفضل من العام الماضى التى وصلت لـ 28%، لافتا إلى أن قطاع المعاهد لن يتعجل فى إعلان النتائج قبل التأكد من حصول كل طالب على حقه، على أن يتم الإعلان الرسمى للنتيجة عقب الانتهاء من أعمال الرصد.

يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط من هنا، وكتابة رقم الجلوس والشعبة التابع لها الطالب سواء علمي أو أدبي، مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح الباهر.