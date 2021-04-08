تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة 2016 غزة والضفة الغربية .. نتائج التوجيهي 2016 كامل الأسماء مدينة القدس

أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم صباح اليوم الاثنين، نتائج الثانوية العامة " نتائج التوجيهي " للعام 2016، في مختلف الفروع في كافة محافظات الوطن، حيث بلغ عدد المسجلين في كافة الفروع بلغ 78،585 مشتركا، وتقدم للامتحان 77،772 مشتركا، والناجحون 50،284 مشتركا، بنسبة بلغت 64،66% موزعين على الفروع، على النحو التالي:

وبلغ عدد المتقدمين في فرع العلوم الإنسانية 53،199 مشتركا، نجح منهم 31،327 مشتركا، بنسبة بلغت 58،89%، وبزيادة مقدارها 3،4%، مقارنة بالعام 2015.وفي الفرع العلمي، بلغ عدد المتقدمين 17،194 مشتركا، نجح منهم 14،676 مشتركا، بنسبة بلغت 85،36%، بزيادة مقدارها 1،2%، مقارنة بـالعام الماضي.

وفي الفرع التجاري، بلغ عدد المتقدمين 3364 مشتركا، نجح منهم 2053 مشتركا، بنسبة بلغت 61،03 %.وفي الفرع الشرعي، بلغ عدد المتقدمين 2745 مشتركا، نجح منهم 1464 مشتركا، بنسبة بلغت 53،33%.وعدد المتقدمين في الفروع المهنية بلغ 1270 مشتركا، نجح منهم 764 مشتركا، بنسبة وصلت إلى 60،16%.

وأوضح أن "اجراءات تطبيق نظام ثانوية عامة جديد تنطلق اليوم لتطوي أكثر من نصف قرن من الممارسة للنظام الحالي، لتواكب المستجدات التربوية، وتخفف حالة القلق من الامتحان الحالي، وتزيد عدد الفرص المقدمة للطلبة، وتضع أسس الاهتمام برعايتهم وابداعاتهم، وتبقي على مصداقية شهادة الثانوية العامة، باعتبارها شهادة اعتزاز بنظامنا التعليمي، وجواز مرور لطلبتنا نحو المستقبل".

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت الخطوات العملية في تجريب النظام الجديد، عملا بقرار مجلس الوزراء، وبالتوازي مع تطبيق اولى حلقات المنهاج الجديد للصفوف الأربعة الأساسية الأولى.

هذا وأعلن وكيل الوزارة بصري صالح، أسماء أوائل الطلبة في الفروع كافة، على النحو التالي:

العشرة الأوائل في الفرع العلمي:

الأول رهف مفيد محمود عبد الله 99،7 مدرسة بيتا الثانوية مديرية جنوب نابلس

الأول مكرر ديما محمد سعيد ربايعة 99،7 مدرسة بنات ميثلون الثانوية مديرية قباطية

الثالث محود وليد رجب الحداد 99،6 مدرسة عرفات للموهوبين الثانوية للبنين غرب غزة

الثالث مكرر داليا معين اسماعيل السنوار 99،6 مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات مديرية الوسطى غزة

الثالث مكرر اماني محمد ابراهيم شتات 99،6 مدرسة عرفات للموهوبين الثانوية للبنين غرب غزة

الثالث مكرر مؤمن رائد عبد الحافظ دية 99،6 مدرسة الحسين بن علي الثانوية في الخليل

الثالث مكرر نادين محمد بسام حلمي هشلمون 99،6 مدرسة بنات وداد ناصر الدين الثانوية الخليل

الثامن انس رائد عوني القيشاوي 99،4 مدرسة فلسطين الثانوية للبنين غرب غزة

الثامن مكرر عبادة محمد عقاب الخطيب 99،4 الثانوية الإسلامية نابلس

الثامن مكرر اية اياد صدقي مكاوي 99،4 طلائع الأمل الثانوية المختلطة نابلس

الثامن مكرر طاهر عمار محمد نظمي دويك 99،4 الحسين بن علي الثانوية الخليل

الثامن مكرر رهف معتز حمدي قواسمي 99،4 مدرسة بنات وداد ناصر الدين الثانوية الخليل

العشرة الأوائل في فرع العلوم الإنسانية:

الأول ياسمين مراد عبد الجبار سليمان 99،4 مدرسة كمال جنبلاط الثانوية للبنات نابلس

الأول مكرر صابرين محمد سعيد الشيخ أحمد 99،4 مدرسة عكا الثانوية للبنات خانيونس

الأول مكرر شهد محمد جهاد زيد الكيلاني 99،4 بنات طوباس الثانوية طوباس

الرابع منار محمود خلف حجاحجة 99،3 بنات طقوع الثانوية بيت لحم

الرابع مكرر نور عادل محمد أبو جلاله 99،3 مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات في الوسطى غزة

السادس رغدة سامر عبد القادر عكاشة 99،2 المدرسة الفلسطينية الثانوية للبنين في قطر

السادس مكرر مي كمال حسين البواب 99،2 مدرسة شهداء الشاطئ الثانوية للبنات غرب غزة

السادس مكرر منى فؤاد عبد الرحيم حمد 99،2 مدرسة شفا عمرو الثانوية رفح

التاسع رؤى رضا توفيق حرزالله 99،1 مدرسة بنات يعبد الثانوية جنين

التاسع مكرر ريما ياسر محمد المدني 99،1 الخنساء الثانوية للبنات شرق خانيونس

التاسع مكرر اسيل مروان عزمي شاتيلا 99،1 مدرسة بشير الريس للبنات غرب غزة

صفاء كامل عبد العزيز ابو عيشة 99،1 مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات الوسطى غزة

الأوائل في الفرع التجاري:

الأول هديل عماد موسى أبو طبيخ 99 بنات الخنساء الثانوية جنين

الثاني هديل هاشم حازم نوفل 98،9 مدرسة ابو علي اياد الثانوية للبنات قلقيلية

الثالث هديل بشار يوسف الشلبي 98،6 بنات جنين الثانوية

الثالث مكرر سارة بشار فاروق الناطور 98،6 بنات جمال عبد الناصر الثانوية طولكرم

الخامس مرح امين عبد الله ماضي 98،5 بنات سلفيت الثانوية

الأوائل في الفرع الصناعي:

الأول محمد أسعد محمد أبو نحله 98،3 الخليل الثانوية الصناعية

الثاني رتيبة محمد هشام يحيى الكركي 98،1 الخليل الثانوية الصناعية في الخليل

الثالث وليد خالد وليد ابو طحنات 98 جنين الصناعية

الأوائل في الفرع الزراعي:

الأول قيصر عبد الهادي محمود عواودة 92،4 العروب الزراعية الثانوية المختلطة شمال الخليل

الأوائل في الفرع الشرعي:

الأولى خلود موسى حسن أبو عمره 99،2 مدرسة خولة بنت الأزور للبنات الوسطى غزة

الثاني هالة محمد حسين المغني 98 دلال المغربي الثانوية للبنات شرق غزة

الثاني مكرر الاء عماد ابراهيم ابو عون 98 الرياض الثانوية للبنات الوسطى غزة

الرابع علا خالد خليل ابو عبيد 97،9 بيت المقدس الثانوية للبنات خان يونس

الرابع مكرر مروى خالد عبد الحي كلاب 97،9 بيت المقدس الثانوية للبنات خان ونس

الأوائل في فرع الاقتصاد المنزلي:

الأول آيه كايد محمود دغامين 87،8 بنات دورا الثانوية المهنية جنوب الخليل

الفرع الفندقي:

الأول آيه محمد حسين زبيدي 90،6 الإنجيلية الاسقفية العربية في رام الله