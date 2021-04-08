تراند اليوم : مسلسل العاصفة جميع الحلقات بجودة عالية

العاصفة هو مسلسل مكسيكي قام بإنتاجه سلفادور ميخيا تم تصويره في عام 2013، وتم تسجيل مسلسل العاصفة في ألفارادو، المكسيك.

والمسلسل من بطولة خيمينا نافاريتي هي الوجه الجديد وويليام ليفي و بالاضافة إلى الممثلين في الأدوار الشريرة مثل إيفان سانشيز، لورا كارمين و أقواهم شراً سيزار إيفورا، ودانييلا رومو تعود مع أداء ممتاز من قبل روبرتو بلاندون، وسيرو اندر و كوينتانا، فرناندو اراناغا.

ويحكي عن رجل أعمال جذاب تحوم حوله النساء دائما مما أدى إلى مشاكل دائمة مع زوجته إلى أن يقع الطلاق فينفصلا ليعيش كل منهما حياته ولكن المشاكل تستمر بينهما.

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