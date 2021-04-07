تراند اليوم : تغريم محمد رمضان ملايين الجنيهات في قضية الطيار المفصول

تغريم محمد رمضان ملايين الجنيهات في قضية الطيار المفصول

القاهرة/ الخليج 365

أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكمها في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه بـ25 مليون جنيه

غرمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ مالي قدره 6 ملايين جنيه لتعويض الطيار أشرف أبو اليسر.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

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