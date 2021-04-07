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تراند اليوم : ما هي قصة الدجاجة التي تبناها الرئيس الفرنسي ماكرون

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باريس/ الخليج 365

تبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحدى الدجاجات، ومنحها وظيفة في قصر الرئاسة الفرنسي “إليزيه”، وذلك خلال جولته في معرض الزراعة، الذي أُقيم في العاصمة باريس.

وكان ماكرون أثناء تجوله في المعرض، قد فوجئ بمدير قسم الدواجن يحمل دجاجة حمراء، فأعجب بها وقرر تبنيها بهدف توفير البيض الطازج له يوميًا، إلا أنه أكد على ضرورة حمايتها من كلب قصر الإليزيه الشهير ‏”نيمو”‏.

ومازح الرئيس الفرنسي الحاضرين، كعادته، بقوله: “إن وزارة الداخلية هي من توفر البيض لساكني قصر (الإليزيه) حاليا، فهي تملك دجاجًا كثيرًا، إلا أنه يبدو أننا سننشئ عشًا للدجاج في قصر الرئاسة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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