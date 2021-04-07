الاكثر متابعة اليوم - هيفا ماجيك تبصق على شقيقتها وتضربها – فيديو

نشرت هيفا_ماجيك فيديو ظهرت فيه ترقص وتستعرض رشاقة جسمها واتفقت مع شقيقتها أن تمثلا سويًا هذا المشهد الكوميدي.

شقيقتها قطعت الفيديو لمرتين لتغيظها وما كان على هيفا إلا أن تبصق عليها وتضربها، وهذه المشاهد تقدّم على تطبيق TikTok الذي بات يحقق انتشارًا واسعًا في الدول العربية بعد إنتشار فيروس_كورونا وإقفال كل مطارات العالم.

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استخدمت الأغلبية المطلقة هذا التطبيق لترفه عن نفسها، وشاهدنا في فترة زمنية قصيرة شهرة لعدد من الأشخاص والذين باتوا يطلون على أهم البرامج التلفزيونية ومنها “لهون وبس” تقديم هشام_حداد.

وبللعودة لهيفا، لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا، وانقسمت الآراء ما بين السلبية والإيجابية، والأغلبية علقت على التحول الجنسي بعدما كان شابًا وكيف أصبح شابة تتمتع بكل صفات الأنوثة والجمال.

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هيفا أصبحت جميلة جدًا وتنافس جميلات العالم، ولا يحق لأحدٍ أن يسلط السيوف على رقبتها فقط لأنها ولدت بهورومونات أنثوية أكثر من الذكورية وبحسب ما تقوله بأنها عانت كثيرًا وتألمت ليالٍ حتى وصل بها الأمر إلى تناول أدوية مهدئات بعدما دخلت بكآبة.

من يغيّر ميوله الجنسية عادة في الدول العربية يعيش اضطرابات كثيرة بسبب مجتمعنا العربي الذي لا يقبل بالجنس الثالث أو بعمليات تحويل الجنس، وأكبر مثال عن ذلك ما حصل مع نور إبن الممثل المصري القدير هشام سليم الذي تحول من امرأة إلى رجل ولا يزال حتى الآن يتعرّض لإنتقادات كثيرة ولكلام معيب جدًا بحقه وبحق والده الذي دعمه ولم يقف بوجهه.

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