الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي ضيفة رامز جلال بعدما شتمته وضربته؟

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي فيديو جديدًا لها أثناء تواجدها في كواليس برنامج لم تذكر اسمه.

قالت إنها دخلت الغرفة وظهر شاب يعقّم الغرفة واعتقد أنهم يهتمون بها، لكنها لم تعلم بأنها ستواجه مقلبًا قويًا.

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وكتبت: “أتاريهم عم بيعقموا المقلب مش الغرفة”

ونسأل هل ستكون ضيفة على برنامج رامز_جلال (رامز مريض نفسي) الذي سيعرض في رمضان ٢٠٢١؟

وهل ستقبل بهذا الظهور بعدما وقعت ضحيته في برنامجه (رامز عنخ امون) الذي عرض قبل سنوات، ولم تكن تعرف بالمقلب وحين اكتشفت أمر رامز شتمته وضربته كما كسّرت كاميرا.

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ولم تكتف آنذاك بردود أفعالها، إنما هددته برفع قضية ضده لأن قلبها كاد يتوقف من كثرة الخوف.

وان كانت ستطل هذا العام على برنامجه الجديد، فالكل يعلم بأن الضيوف يعرفون بطبيعة المقلب وما عليهم إلا التمثيل، وهيفا مبدعة بالتمثيل!

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وربما تكون أيضًا ضحية برنامج مقالب جديد، لكننا لا نعتقد بأن تقبل بالمشاركة في برنامج لا يحقق صدىً او انتشارًا واسعًا ونسبة مشاهدة عالية كما برنامج رامز الذي يتصدر المشاهدات في كل عامٍ.