تراند اليوم : هذا ما سيحصل لك ان تناولت 500 جرام من اللحم الأحمر أسبوعيا

ننشر لكم متابعين صحيفة الخليج 365 الالكترونية أضرار تناول اللحوم الحمراء بشكل غير منتظم وبكثرة والذي قد يسبب لكم مشاكل صحية معقدة وخطيرة , تابعوا للنهاية :

أضرار تناول اللحوم الحمراء بكثرة :

1- الشعور بالنعاس والتعب

تتمتع اللحوم بنسب هائلة من البروتين، الهام للطاقة، إلا أن هضم اللحوم يستغرق وقتًا طويلًا، ما يجعل الجسم يشعر بالنعاس والتعب بسرعة، ما يؤدي إلى تأخر استجابة الدماغ وزيادة التركيز، وذلك على عكس الكربوهيدرات التي تعطي للجسم دفعة فورية من الطاقة.

2- تساقط الشعر وشحوب البشرة

إذا كنت تعتمد على البروتين يوميًا، فسترى النتيجة وهي تساقط الشعر وعدم نضارة البشرة، ويرجع السبب إلى أن اللحوم تفتقر إلى فيتامين ج، الذي يحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، وبالتالي زيادة فرص نضارة البشرة وتقوية الشعر.

3- ضعف المناعة

يمكن أن تمرض بسهولة، إذا اعتمد نظامك الغذائي على البروتين فقط، وذلك لأن الدهون المشبعة في اللحوم، تزيد من فرص التهاب الجسم، فضلًا عن خلو اللحوم من مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، ما يجعل الجسم عُرضة للإصابة بالالتهابات.

4- الإمساك

تحتوي اللحوم على نسبة ضئيلة من الألياف الغذائية، والهامة لتحسين حركة الأمعاء، لذا الاعتماد على اللحوم في النظام الغذائي خلال أيام العيد، يساعد على زيادة خطر الإصابة بالإمساك.

5- أمراض القلب

قد يكون قلبك في خطر، بسبب اختيار اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، والتي تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

6-حصوات الكلى

تناول اللحوم يوميًا يجعلك أكثر عُرضة للإصابة بحصوات الكلى، نظرًا لامتلاء البروتين الحيواني بمركبات البيورينات، والتي تتحلل عند الهضم إلى حمض اليوريك، وزيادة هذا الحمض في الدم تسبب خطر الإصابة بحصوات الكلى.

7- زيادة الوزن

البروتين مفيد في بناء العضلات، إلا في حال تناول كميات كبيرة من اللحوم، تفوق احتياجات الجسم، نظرًا لأن الجسم يخزن البروتين على شكل دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

8- خطر الإصابة بالسرطان

أعلنت جمعية السرطان الأمريكية، أن تناول 500 جرام من اللحوم الحمراء أسبوعيًا، يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.