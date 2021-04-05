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تراند اليوم : تخلص من نزلات البرد بهذه الأطعنة والمشروبات

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قدم الأطباء قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تساعد المصابين على التخلص سريعا من نزلات البرد أهمها:

1- الشاي الأخضر والأحمر، من أكثر المشروبات التي تساعد على تهدئة نزلات البرد وتقلل من أعراض الرشح واحتقان الأنف، وينصح الأطباء بتناول الشاي ثلاث مرات يوميا.

2- من أهم الفواكه التي ينصح بها الأطباء في الشتاء الجوافة والبرتقال فهي تحتوى على كمية كبيرة من فيتامين سى الذي يقلل من أعراض البرد واحتقان الأنف.

3- تناول طبق من مرق الدجاج بالخضار مع كمية كبيرة من عصير الليمون، هذا الطبق يخلص من البرد بشكل سريع.

4- يحتوى الثوم على مضادات حيوية قوية للجسم فيحد من الإصابة بأمراض الشتاء ويقوى المناعة، ويمكنك أخذ فص منه يوميا على الريق بالماء.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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