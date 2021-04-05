تراند اليوم : تخلص من نزلات البرد بهذه الأطعنة والمشروبات

قدم الأطباء قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تساعد المصابين على التخلص سريعا من نزلات البرد أهمها:

1- الشاي الأخضر والأحمر، من أكثر المشروبات التي تساعد على تهدئة نزلات البرد وتقلل من أعراض الرشح واحتقان الأنف، وينصح الأطباء بتناول الشاي ثلاث مرات يوميا.

2- من أهم الفواكه التي ينصح بها الأطباء في الشتاء الجوافة والبرتقال فهي تحتوى على كمية كبيرة من فيتامين سى الذي يقلل من أعراض البرد واحتقان الأنف.

3- تناول طبق من مرق الدجاج بالخضار مع كمية كبيرة من عصير الليمون، هذا الطبق يخلص من البرد بشكل سريع.

4- يحتوى الثوم على مضادات حيوية قوية للجسم فيحد من الإصابة بأمراض الشتاء ويقوى المناعة، ويمكنك أخذ فص منه يوميا على الريق بالماء.