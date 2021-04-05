تراند اليوم : "روح" تُعيد النجمة ميادة الحناوى للساحة الغنائية من جديد

الخليج 365 /

قررت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوى، العودة للساحة الغنائية من جديد، بعد غياب طويل، بأغنية مصرية بعنوان "روح"، من كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، وألحان أحمد زغلول، ومن توزيع أسامة عبد الهادى.



ومن المتوقع أن تبدأ ميادة، التحضير للأغنية مطلع شهر يناير المقبل، عقب مجيئها من دمشق إلى القاهرة.



يذكر أن أغنية "روح" هى العمل الثالث لملحن الأغنية أحمد زغلول، والذى تعاون من قبل مع الفنان الكبير هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، فى "وأنت ماشى فى مصر"، وكان تعاونه الثاني مع "الهضبة" عمرو دياب فى أغنية "أى مكان" والمنتظر طرحها قريبًا.

