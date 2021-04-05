تراند اليوم : 75 % من الفرنسيين يفضلون الأغذية الطبيعية عن العقاقير الطبية

الخليج 365 /

كشف استطلاع الرأى – الذى أجراه فريق من الباحثين الفرنسيين فى معهد /باستير/ الفرنسى – عن أن ثلاثة أرباع الفرنسيين يرون أن الأطباء تأخذ فى الأعتبار تخفيض كمية العقاقير الطبية التى تكتب للمريض واستبدالها بأغذية طبيعية تعطى نفس فائدة العقاقير , و80 % من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما و24 عاما , و69 % الذى تعدوا الخامسة والستين يفضلون اللجوء إلى الأطعمة الطبيعية , وأن 73 % من سكان القرى و69 % من سكان المدن يثقون فى هذه الأطعمة.

وأشار الدكتور الفرنسى “سالدمان” إلى أن الصحة هي مشكلتنا جميعا , ويجب أن يختار الجميع أفضل الطرق للمحافظة عليها سواء كان عن طريق الطعام أو الرياضة , ومن بين الأطعمة الطبيعية التى ينصح بها خبير التغذية الفرنسى /سالدمان/ الطحالب البحرية التى تعالج نقص فيتامين /أ/ و/سى/ وخاصة نقص الكالسيوم.

وأضاف “سالدمان” أن “حبه القنب” غنية بالبروتينات والبابونج المضاد للأكسدة والالتهابات وهو يحمى من أمراض القلب والسكر وبعض أمراض السرطان , ويمكن أخذ من واحد إلى 3 أكواب فى اليوم , ثم ينتقل إلى “الكربن المملح” أو “الشكروت” فهو ينشط الذاكرة ويخفض من الاكتئاب والقلق , والسبانخ التى تعطى الإحساس بالشبع وتجعلك لست فى حاجة

للسكريات , ويمكن إضافتها على البطاطس المسلوقة.. وأخيرا “اللوز” فهو تعمل على تخفيض الكوليسترول كما أنها تحتوى على “أوميجا- 9” ويمكن استخدام زيت اللوز بدلا

من زيت الزيتون .