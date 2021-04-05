تراند اليوم : بدء حفل تخرج 11 موهبة بأكاديمية ريتيون الموسيقية

الخليج 365 /

بدأ منذ قليل حفل موسيقى فى المبنى الرومانى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمناسبة تخرج 11 موهبة مصرية فى مجال الموسيقى. وتعد "أكاديمية ريتيون الموسيقية" مشروعا ممتدا لمدة عامين، بالشراكة مع 100 نسخة للإنتاج الموسيقى وريكيرا إكوبيرازيونى وهى منظمة إيطالية تعمل فى مصر منذ عام 2006.

و"أكاديمية ريتيون الموسيقية" تطوير لمشروع ريتيون الذى تم تنفيذه بالشراكة مع 100 نسخة للإنتاج الموسيقى وأر سى فى عامى 2012 و2013. وتهدف الأكاديمية إلى اكتشاف المواهب الشابة، وتعزيز أشكال التعبير الفنى المتنوعة فى مجال صناعة الموسيقى المصرية.