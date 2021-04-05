تراند اليوم : قوافل طبية للكشف على المحبوسين والمواطنين بمديريات الأمن

الخليج 365 /

نظمت وزارة الداخلية، قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون وأقسام ومراكز الشرطة والمواطنين، ببعض مديريات الأمن، وتم توجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن 15 مايو المركزى، لتوقيع الكشف الطبى على جميع نزلاء السجن وصرف الأدوية بدءا من أمس الأول، لحين الانتهاء من الكشف الطبى على جميع نزلاء السجن.

كما تم إيفاد قافلة طبية إلى أقسام شرطة محافظة السويس، ونسق قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية مع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالشرقية، بتنظيم قافلة طبية للكشف على المتهمين المحجوزين بالأقسام والمراكز، ووزعت حلوى المولد النبوى الشريف عليهم.

كما تمكنت مديرية أمن قنا بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، بإيفاد قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين بأقسام المحافظة، ووزع اللواء صلاح حسان، مدير الأمن، حلوى وبطاطين على المسجونين، بمناسبة ذكرى المولد النبوى، وشهدت محافظة الإسكندرية قوافل طبية مماثلة.