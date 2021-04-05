تراند اليوم : بعض الحيل لتتخلصي من آلام الكعب العالي

إن كنتِ تعانين من آلام الكعب العالي، إليك سيدتي نقدم بعض الحيل البسيطة للتخلص على مشلكة ارتداء الكعب العالي دون ألم.

الشريط اللاصق للراحة عند ارتداء الكعب العالي

لارتداء الكعب العالي لأطول وقت دون الشعور بالتعب أو الانزعاج بعد تلامس أصابع القدم الأمامية بالحذاء، ننصحكِ بإلصاق الإصبع الثالث والرابع ببعضهما بواسطة الشريط اللاصق.

مزيل العرق لجفاف القدم

مزيل التعرق الذي تستخدمينه يومياً لمنع التعرق وجفاف البشرة، يمكنكِ استخدامه أيضاً لجفاف القدم ومعالجة القروح الناتجة عن ملامسة جلد القدم بالحذاء من خلال دهنه على كعب القدم والكاحل.

الاستشوار والجوارب لتوسيع الأحذية الجلدية

للأحذية المسطحة، وبالأخص المصنوعة من الجلد، قد تصبح ضيقة فجأة ويصعب إدخال القدم إلى داخلها, إرتدي الجوارب والحذاء في الوقت نفسه، ومن ثم استخدمي هواء جهاز الاستشوار الساخن فوق القدم مباشرةً لتوسيعها بسرعة.

أكياس الماء والثلاجة لتوسيع الأحذية

حين تشعرين أن الحذاء أصبح ضيقاً وتريدين توسيعه، ضعي كوب من الماء داخل أكياس حفظ الطعام، ثم أدخلي الكيس داخل الحذاء وضعي الحذاء داخل الثلاجة طوال الليل، وفي اليوم التالي أزيليه وارتدي الحذاء براحة.