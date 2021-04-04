تراند اليوم : راقصات يؤدين عرضا امام تلاميذ مدرسة يثير غضبا واسعا في مصر ( شاهد فيديو)

القاهرة - الخليج 365

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية إيقاف مديرة مدرسة "ليسيه الهرم" في الجيزة عن العمل والتحقيق معها على خلفية الاستعانة براقصات شعبيات خلال حفلٍ أقيم الخميس في المدرسة.

وجاء هذا الإجراء القانوني بعد موجة من الغضب أثارها انتشار فيديو التقط بهاتف محمول ويُظهر تلاميذ المدرسة وهم يشاهدون عرضا لثلاث راقصات خلال حفل تكريم متفوقي الفصل الأول من العام الدارسي الحالي.

وأصدرت الخميس، إلهام أحمد، رئيسة مديرية التعليم في الجيزة بيانا رسميا أوضحت فيه أنه تقرر "تحويل كل من قام بالإعداد لهذا الحفل والإسهام فيه والدعوة إليه للتحقيق وإنزال أشد الجزاء"، بحسب ما ذكره موقع التحرير.

واعتذرت إدارة مدرسة "ليسيه الهرم" عن الخطأ، وأكدت أنها تأسف لحدوث الواقعة أثناء حفل تكريم الأوائل والموهوبين، مع الإشارة إلى أنه يجري "البحث عن أسبابه ومحاسبة المتسببين به".

كما عرضت المدرسة على صفحتها في فيسبوك صورا لحفل التكريم الذي بدا أنه ضم عددا من الفقرات الترفيهية المتنوعة شملت استعراضات لمهرجين وسحرة، وغناءً شعبيا ورقصات فلكلورية، فضلا عن توزيع الجوائز على الطلاب الذين تفوقوا في الفصل الأول من العام الدارسي.