تراند اليوم : لهذه الأسباب أُوقفت MBC عرض الدراما التركية

أكد مـازن حـايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة "أم بي سي" أن "مجموعة MBC" اتخذت قراراً وضعت بموجبه كافة الأعمال الدرامية التركية كلياً خارج القنوات المنتمية إليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك اعتباراً من مساء الأول من مارس/ آذار الحالي، وحتى إشعارٍ آخر.

واعتبر حـايك أن "من شأن هذا القرار أن يُسهم في تحفيز إنتاج المزيد من المحتوى الدرامي العربي والخليجي النوعي والعالي الجودة، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الحلقة في المسلسل العربي تتراوح بين 40 ألفا إلى 100 ألف دولار تقريباً، بينما قد تصل تكلفة إنتاج الحلقة الدرامية التركية الواحدة إلى نحو 250 ألف دولار وأكثر!.

مازن حايك المتحدث باسم أم بي سي

وأضاف المتحدِّث باسم "أم بي سي": "الفرصة متاحة بل مواتية الآن للسعي إلى منافسة الدراما التركية وذلك عبر إتاحة الإمكانات المهنية والمادية والمعنوية للمنتج الدرامي العربي، ومن ضمنها التعاون مع أكبر عدد ممكن من الكتّاب والمخرجين والتقنيين والنجوم والفنانين، والحرص على تأمين مواصفات إنتاج عالية قادرة فعلاً على المنافسة الإقليمية والعالمية".

وختم حـايك بالإشارة إلى تجربة مسلسل "عمر"، على سبيل المثال لا الحصر، والذي أنتجته "أم بي سي"، كنموذج رائد تمكّن من المنافسة ووصل إلى الملايين من العرب وغير العرب، وذلك لامتلاكه كافة عوامل النجاح ومقوماته، من ميزانية ضخمة وقصة وحبكة درامية وإخراج وممثلين وعناصر إنتاجية متكاملة، وغيرها.