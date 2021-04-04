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تراند اليوم : اعلامية سودانية ترد على ثري سعودي عرض عليها 25 مليون دولار وفيلا للزواج منها ( صور )

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وكالات - الخليج 365

حسمت الإعلامية السودانية ونجمة السوشيال ميديا الأولى آلاء المبارك قرارها بشأن العرض المغري الذي قدمه لها رجل أعمال سعودي، بعد أن وصل حد الشغف بها إلى كتابة تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب فيها المساعدة لمن يوصله بحسناء الإعلام السوداني الملقبة بـ"لوشي".

وأعربت المبارك في تغريدة لها على صفحتها بموقع "تويتر" بفخرها لانتمائها الإفريقي، وقالت: بكل فخر سودانية وبإذن الله زوجي سوداني.

رد لوشي على الثري السعودي للزواج بها.png
 

وكانت لوشي قد غردت سابقاً وردت على رابط إخباري يتحدث عن عرض "زواج خيالي" تقدم به رجل أعمال سعودي، وكتبت: "طيب موافقة".

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وكان رجل الأعمال السعودي الذي يدعى سويد الجاسر، قد قدم لـ"المبارك" مهراً قيمته 25 مليون دولار وفيلا بالعاصمة الرياض في حال قبلت الزواج منه وفقاً لما نشر موقع النيلين في وقت سابق.

ونقل موقع عاجل السعودي أن رجل الأعمال تحدث في تغريدته عن ثروته الطائلة التي تبلغ 150 مليون دولار أميركي، وامتلاكه سيارات فارهة من أحدث الموديلات، بالإضافة لعقارات كبيرة وسط الرياض.

وأشار الموقع أن "لوشي" سبق أن تلقت عرضاً للزواج بداية عام 2017 من رجل أعمال سوداني، عرض عليها عمارة بالخرطوم، ومبلغ 25 مليون جنيه سوداني لمن يجمعه بها

سوداني يطلب الزواج من لوشي.jpg
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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