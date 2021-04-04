تراند اليوم : السيسي يدعو ولي العهد السعودي لـ"سلّم نفسك"!

يحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان العرض المسرحي "سلّم نفسك"، المزمع في دار الأوبرا المصرية يوم غد الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مطلعة، أن السيسي قرر دعوة ولي العهد السعودي لحضور العرض المسرحي المذكور، في إطار زيارته التي يبدأها اليوم إلى مصر.

وأشارت إلى أن الغرض من حضور هذه المسرحية، التأكيد على دعم الحكومة المصرية للشباب المبدعين، وخاصة أولئك المرتبطة أعمالهم بالحفاظ على هوية الدولة، وحث الشباب على عدم الوقوع في براثن التطرف والإرهاب.

وتدور أحداث "سلّم نفسك" للمخرج خالد جلال، حول جملة من السلبيات في المجتمع المصري، والمتمثلة في العنف ضد المرأة، واقتحام مواقع التواصل الاجتماعي العلاقات الأسرية، وتأثير ذلك في المجتمع، ومشاكل أخرى حلّت بمصر في الآونة الأخيرة.

ويصل ولي العهد السعودي اليوم الأحد إلى مصر في زيارة تستمر 3 أيام ضمن جولة خارجية هي الأولى له وليا للعهد، حيث تشمل كذلك كلا من لندن وواشنطن.

ومن المقرر أن يعقد بن سلمان مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية، والمجالات الاقتصادية والاستثمار، وملفات إقليمية بينها الحرب على الإرهاب والأزمات في سوريا واليمن وليبيا.