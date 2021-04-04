تراند اليوم : مسلسل "النهاية" أول فيلم خيال علمي في الشرق الأوسط يعرض في رمضان ( شاهد )

القاهرة - الخليج 365

تصدر الفيديو الدعائي الرسمي لمسلسل "النهاية" المصري الشيق، للنجم يوسف الشريف، وانتاج شركة "سينرغي" المصرية الاعلام ومنصات التواصل الإجتماعي.

ومن المتوقع أن يعرض هذا العمل الدرامي الذي ينتظره الجميع على أحر من الجمر في موسم رمضان الحالي 2020.

ومن المنتظر أن يحقق هذا المسلسل نجاحًا ضخمًا، كونه أول مسلسل خيال علمي من هذا النوع في الشرق الأوسط ومصر، بالإضافة إلى الشهرة الواسعة التي يحظى بها الفنان يوسف الشريف.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول كره بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي، ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور.

لهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة حينما يقابل إنسانا آليلاً مستنسخا عنه.

ويشارك إلى جانب يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وناهد السباعي ومحمود الليثي وأحمد وفيق وسهر الصايغ وغيرهم، في المسلسل الذي يخرجه ياسر سامي.

واحتل برومو المسلسل التريند علي موقع جوجل وعلي تويتر ونال الكثير من الإعجاب لعدد من النجوم منهم محمد هنيدي ونجم كرة القدم محمود تريزيجيه والنجم محمد إمام وهند صبري .