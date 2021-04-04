تراند اليوم : ابتداءا من الليلة .. الأرض على موعد مع حدث فلكي نادر

وكالات - الخليج 365

سيكون العالم، ابتداء من الليلة، مع حدث فلكي نادر يصطف فيه القمر مع كواكب زحل والمريخ والمشتري، الأمر الذي يتيح للبشر مشاهدة الكواكب السماوية في السماء.

ووفقا لموقع "Space.com" العلمي المختص، فإنه من الممكن مشاهدة الأجرام السماوية بدءا من الليلة، حيث يظهر القمر إلى اليمين من كوكب المشتري، أما غدا الخامس عشر من إبريل، فمن المتوقع أن يصل القمر إلى "وسط المجموعة".

وبين الموقع أن ليلة الخميس 16 أبريل المقبلة، ستكون الفرصة الأخيرة لمراقبة "التجمع" الفضائي النادر في نفس الوقت، ولافت الموقع أن القمر سيكون على بعد حوالي 243 ألف ميل من الأرض.

وأشار الموقع الى من يملكون"التلسكوب"، يمكنهم مشاهدة أقمار المشتري وهي بجانب بعضها البعض بشكل مستقيم. المصدر "سكاي نيوز"