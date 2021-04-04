تراند اليوم : هل يجب فصل الرضع عن أمهاتهم المصابات بـ "كورونا"؟

واشنطن/ الخليج 365

نشر موقع "HealthDayNEws" الطبي الأمريكي، مخاطر وفوائد فصل الرضع عن الأمهات المصابات في فيروس كورونا المستجد، بعد الولادة.

ووفقاً للموقع فإنه على الرغم من أن العديد من منظمات الصحة العامة أوصت بإبقاء الأمهات والرضع معًا ، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تنصح المرافق بالتفكير في فصل الأمهات والرضع مؤقتًا حتى لا تصبح الأم معدية ، وتوصي بضرورة مخاطر وفوائد الفصل المؤقت يتم مناقشتها مع الأم من قبل فريق الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة في الطب،أليسون ستويبي، ورئيسة أكاديمية طب الرضاعة الطبيعية،في تعليقها، إنه لا يوجد دليل يثبت أن الفصل المبكر للرضع والأمهات مع فيروس كورونا المشتبه به أو المؤكد يحسن النتائج.

وفي حين أن الانفصال قد يقلل من خطر انتقال الفيروس من الأم إلى الرضيع أثناء الإقامة في المستشفى ، إلا أن له عواقب سلبية محتملة على كل من الأم والرضيع ، وفقًا لأكاديمية طب الرضاعة الطبيعية.

وتوضح الدكتورة "Stuebe" العديد من مخاطر فصل الأمهات والرضع في المستشفى، مما يعطل الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي خلال الساعات والأيام الحرجة التالية للولادة.

حيث إن الرضع الذين يفتقرون إلى ملامسة الجلد لأمهاتهم يميلون إلى ارتفاع معدل ضربات القلب ومعدلات التنفس وانخفاض مستويات الجلوكوز.